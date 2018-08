«Abbiamo capito la natura comunista del Movimento5Stelle. Sembrava scomparso il comunismo

e, invece, si è soltanto mascherato. Propongono il nazionalismo delle grandi imprese

ma è un attacco frontale alle piccole e medie imprese e a chi paga le tasse perché

sforare il 3% della spesa pubblica per dare soldi a chi non lavora, come propone

Luigi di Maio, significa essere obbligati, anche se non lo si vuole, ad aumentare

le tasse a chi già le paga con sacrifici enormi, ovvero i lavoratori professionisti

e alle aziende».

Duro e netto l’affondo del senatore forzista Marco Siclari che, commentando le dichiarazioni

del vice premier pentastellato ha dimostrato di avere le idee chiare e rispettare

la posizione del partito.

«Noi di Forza Italia, così come sostenuto il presidente Tajani, siamo d’accordo a

sforare il 3% della spesa ma a condizione che si realizzino infrastrutture che mancano

al Paese e si paghino le imprese che devono essere saldate dallo Stato per rilanciare

l’intero paese e dare realmente lavoro a chi non lo ha. Basti pensare all’alta velocità,

al rafforzamento degli aeroporti, dei porti commerciali o dei porti turistici, solo

allora avrebbe un senso sforare il 3% perché si creerebbero le condizioni per il

rilancio de Paese incrementando l’ occupazione e non si sarebbe obbligati ad aumentare

le tasse a chi già le paga. Quelle di Luigi di Maio sono le esternazioni tipiche

di chi vuole provocare una reazione negativa dei mercati internazionali e, dunque,

l’aumento dello spread per poi dare la colpa ad altri del danno che viene inflitto

al paese quando, in realtà, è proprio il governo la maggiore causa del grave danno

all’economia de Paese. La proposta di Di Maio fa rimanere agghiacciati non soltanto

i mercati ma soprattutto tutti gli imprenditori italiani, i lavoratori, i politici

e i cittadini che approfondiscono le dichiarazioni rilasciate in queste ore da questi

signori che non si sono evidentemente resi conto che oggi sono il Governo e creano

dei danni incredibili», ha concluso il senatore azzurro.