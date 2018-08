Polistena, pubblicato il bando “Laboratorio di legalità – 3”

Pubblicato nella giornata di ieri il bando per la selezione di 12 volontari da impiegare nel progetto di Servizio Civile Universale, redatto dal progettista prof. Enzo Marazzita dell’Associazione “Città dei Mestieri e delle Professioni”, denominato “Laboratorio di legalità – 3” e presentato dalla Parrocchia Santa Marina Vergine di Polistena che scadrà il prossimo 28 settembre alle ore 18.

Il progetto si inserisce nell’area di intervento dell’educazione, della promozione culturale e dell’educazione ai diritti del cittadino.

Esso partendo dall’educazione dei più giovani vuole essere la continuazione e lo sviluppo di progetti precedenti, non solo perché intende consolidare la cultura della legalità e del rispetto dei diritti ma anche perché si propone di accrescere soprattutto la fiducia che i giovani e i cittadini in generale ripongono nelle istituzioni e nello stato a cui ricorrere nelle situazioni di emergenza determinate da condizionamenti ambientali.

Le attività che vedranno protagonisti i volontari saranno legate alla forza di costituire reti sociali forti capaci di intervenire profondamente sul piano educativo e culturale, attività di ricerca e monitoraggio per conosce sempre più in profondità il territorio nel quale si interviene, attività di educazione alla legalità, di prevenzione e contrasto del fenomeno mafioso, di promozione della cultura civica e della conoscenza delle istituzioni democratiche.

Le sedi di realizzazione del progetto saranno l’Associazione “Il Samaritano” e il Centro di Aggregazione Giovanile “Luigi Marafioti”, sito all’interno del Centro Polifunzionale Padre Pino Puglisi, bene confiscato alla ‘ndrangheta e assegnato alla Parrocchia Santa Marina Vergine.

L’esperienza di Servizio Civile in Parrocchia è un’esperienza che concretizza appieno i valori di solidarietà, di nonviolenza, di giustizia, di partecipazione attiva e di responsabilità propri del Servizio Civile.

Il Servizio Civile in Calabria e particolarmente nel nostro territorio rappresenta la possibilità di restituire dignità e libertà agli invisibili, quei giovani tra i 18 ed i 28 anni che se rimango nelle nostre comunità rimangono relegati in casa senza lavoro, senza opportunità e senza speranza verso il futuro.

Siamo convinti, ancora una volta, che il Servizio Civile rappresenterà un argine alle povertà sociali della nostra comunità e sarà lo strumento per restituire diritti e speranze soprattutto ai minori con i quali i volontari si relazioneranno.