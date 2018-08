Il Sindaco di Molochio con grande soddisfazione comunica che anche quest’anno verrà offerta l’opportunità ai giovani molochiesi di partecipare a due progetti di Servizio Civile in qualità di volontari. I progetti proposti per l’annualità 2018/2019 sono:

1) “Tuteliamo il territorio” (6 volontari);

2) “Un sostegno per la crescita 2” (10 volontari).

“Siamo orgogliosi di aver raggiunto questo ulteriore traguardo, che ha il duplice obiettivo di indirizzare 16 aspiranti volontari verso un percorso finalizzato all’acquisizione dell’esperienza lavorativa e alla pratica della solidarietà.Ringraziamo tutti coloro che hanno lavorato per permettere questo apprezzabile risultato e in particolare modo il Prof.re Enzo Marazzita, presidente dell’Associazione “La città dei mestieri e delle Professioni”, che ogni anno, forte dell’enorme bagaglio di esperienza acquisito negli anni e con lodevole impegno, riesce ad individuare delle tematiche progettuali attuali meritevoli di sicura approvazione da parte degli organi preposti.

E’ ben noto che la nostra Amministrazione è sempre stata vigile sulle opportunità offerte dal Servizio Civile Nazionale, tant’è che sin dal 2009 ha dato la possibilità a oltre cento giovani Molochiesi di mettersi in gioco in attività a servizio della comunità, nei settori legati ai servizi socio-educativi, all’ambiente e alla cultura.