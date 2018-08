CARIATI (COSENZA) – Si erano spinte ad oltre 150 metri dalla riva e, a causa del forte vento e del mare molto mosso, non riuscivano più a rientrare in spiaggia. Due bagnanti in difficoltà sono state soccorse e tratte in salvo dalla Guardia costiera davanti a due lidi di Cariati.

Le due donne, aggrappatesi a delle boe rosse di segnalazione della zona di mare riservata alla balneazione per evitare di essere trascinate ancora più al largo, a seguito di una richiesta di soccorso giunta alla sala operativa della Capitaneria di porto di Corigliano Rossano, sono state raggiunte da un natante della Guardia costiera che le ha prese a bordo e condotte in sicurezza nel porto di Cariati. La Guardia costiera, anche in questa circostanza conclusasi positivamente, rinnova l’appello alla prudenza per diportisti e utenti del mare allo scopo di invitare tutti ad adottare le precauzioni necessarie per affrontare il mare in sicurezza soprattutto valutando le condizioni meteomarine.