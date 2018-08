Milano – A seguito della pubblicazione, da parte della vostra testata, dell’articolo sopra citato e relativo al ritiro di Palexia, l’azienda intende precisare che:

in data 10 Agosto 2018, Grünenthal Italia (titolare AIC della specialità medicinale Palexia) ha avviato il ritiro volontario dal mercato nazionale del lotto 826I01 (scad. 09/2020) di Palexia da 100mg – 30 compresse rivestite a rilascio prolungato. Il motivo del richiamo – che l’azienda, per ragioni precauzionali, ha deciso spontaneamente di mettere in atto – è da ricondursi a una difettosità nel confezionamento (blister);

Palexia è indicato, negli adulti, nel trattamento del dolore cronico severo che può essere trattato in modo adeguato solo con analgesici oppioidi, e non per il dolore acuto come riportato nell’articolo da voi pubblicato.

Il Gruppo Grünenthal è una azienda farmaceutica, basata sulla scienza e specializzata nel dolore, nella gotta e nell’infiammazione. La nostra ambizione è quella di lanciare entro il 2022 da quattro a cinque nuovi prodotti per pazienti con esigenze mediche insoddisfatte e diventare una società da 2 miliardi di euro a livello mondiale.

Siamo un’azienda completamente integrata in Ricerca e Sviluppo con una lunga tradizione nel fornire trattamenti innovativi per la gestione del dolore e tecnologie all’avanguardia per i pazienti. Attraverso investimenti sostenibili nella ricerca e nello sviluppo al di sopra della media industriale siamo costantemente impegnati nell’innovazione. Grünenthal è una società indipendente di proprietà familiare con sede ad Aquisgrana, in Germania. Siamo presenti in 30 paesi con filiali in Europa, America Latina e Stati Uniti. I nostri prodotti sono venduti in più di 100 paesi e circa 5.200 persone lavorano per il Gruppo Grünenthal in tutto il mondo. Nel 2017, Grünenthal ha realizzato un fatturato di circa €1,3 miliardi.