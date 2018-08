di Sigfrido Parrello

PALMI (RC) – Continua senza sosta la rivoluzione no-stop della

ultracentenaria Palmese che negli ultimi giorni ha completamente

cambiato calciatori e componenti dirigenziali e tecnici.

Proprio nella giornata di ieri si è rivisto l’esterno offensivo Davide Bonadio, classe

1997, già delle Palmese due stagioni fa. Ritorna anche il diciottenne

portiere Andrea Capone che era arrivato a Palmi nel mercato di

riparazione a Dicembre della scorsa stagione. Mister Mario Dal Torrione

adesso in perfetta sintonia col nuovo direttore sportivo Fortunato

Spataro, potrà contare anche sul 21enne Francesco De Filippo,

attaccante, ex Marcianise ma anche di Casertana, Aversa Normanna e

Portici. Lasciano già la Palmese l’argentino Emanuel Lazzarini,

Mistretta, Yaw Asante e Adamo.

Oggi pomeriggio, sul sintetico del leggendario

“Lopresti” in programma c’è un’amichevole contro la Beretti del

Catanzaro.