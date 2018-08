Palazzo di Giustizia di Reggio Calabria, sono passati 7 mesi dall’assegnazione alla

ditta RTI, tramite bando di gara, per il completamento dei lavori, per un importo

a base d’asta superiore a 26mln di euro. – A scrivere è Antonio Malara Dirigente

del Partito Democratico – Sollecitato da alcuni cittadini che mi chiedono come

mai non sono ancora iniziati i lavori, mi sembra opportuno capire e dare risposta

di ciò che accade, conoscere le motivazioni per la quale i lavori siano ancora

fermi. Per non essere attaccati dall’opposizione, – prosegue il segretario Dem della

sezione di sbarre Malara – sarebbe opportuno pubblicare il cronoprogramma integrale

dei lavori, visto che i tempi previsti per il completamento dell’opera sono 24 mesi

dall’assegnazione e sembra impossibile ricondurre un tale ritardo dell’inizio dei

lavori ad una semplice ricognizione dei materiali, e spiegare ai cittadini quali

siano le motivazioni per le quali ancora è tutto fermo. Dobbiamo per forza far pensare

male o peggio far credere che il bando di gara e l’assegnazione siano stati un maldestro

tentativo per evitare la famigerata multa dall’Unione Europea di 40 milioni di euro,

e non come nei fatti è, la volontà di completamento dell’opera pubblica più importante

della città? Sono stanco che il nostro lavoro amministrativo sia continuamente attaccato

dall’opposizione – conclude il segretario Democrat – è mio preciso dovere da dirigente

e militante del mio partito sottolineare le criticità amministrative, come non ultimo

avvenuto con la richiesta accolta dal consigliere Albanese della convocazione della

“commissione Programmazione e Servizi Generali” per la discussione dell’idea progetto

“DifferenziAMOla 2.0” , al fine di attivare la mia amministrazione alla risoluzione

dei problemi nell’interesse, in primis, dei cittadini e del nostro stesso Partito

Democratico che vuole riproporsi alla guida della città e non può permettersi determinati

attacchi. Da attento conoscitore della storia politica locale, vorrei ricordare il

già Segretario Zappia che richiamò più volte l’amministrazione protempore, va

fatta nota ,del suo stesso colore politico, invitandola ad un lavoro sinergico. Quella

stessa amministrazione che anche grazie, ma non solo, al lavoro di Zappia poi finì

per essere considerata la migliore. Era il periodo della “grande Primavera di Reggio”

con Italo Falcomatà Sindaco.

Antonio Malara, segretario della sezione di sbarre del PD