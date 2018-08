La 27esima edizione del “Premio Civiltà del Mare”, organizzato dall’Associazione Cultura e Spettacolo di Bagnara Calabra, ha visto protagonista Cettina Nicolosi, presidente del Conservatorio “Francesco Cilea” di Reggio Calabria. E’ a lei infatti che è stato consegnato l’ambizioso riconoscimento, che premia personalità dell’area del Mediterraneo, che si sono particolarmente distinti per il loro impegno professionale. Il Premio Civiltà del Mare, è un iniziativa che, con un occhio al passato, guarda al futuro per indicare, soprattutto alle nuove generazioni, obiettivi e valori da perseguire, promuovere e diffondere la vera immagine della Calabria e del Sud. Tra i nomi di coloro ai quali è stato assegnato il prestigioso riconoscimento, non poteva mancare quello del maestro Cettina Nicolosi, che da sempre ha profuso la sua passione per la musica proprio alle nuove generazioni.

Il Premio, consegnato dal consigliere comunale di Bagnara Calabra, Concetta Zoccali, è stato asegnato al maestro Nicolosi, “per l’intensa attività didattica e concertistica rivolta alla valorizzazione dei giovani musicisti calabresi, che come direttore d’orchestra svolge su tutto il territorio nazionale e per il costante impegno profuso attraverso la promozione di attività artistico culturali in qualità di presidente del Conservatorio di musica Francesco Cilea di Reggio Calabria”.

“La mia passione per la musica – ha affermato il maestro Nicolosi – che mi accompagna fin da piccola, mi ha fatto vivere esperienze bellissime e valicare i confini nazionali. Le esperienze più belle le ho però vissute con i miei giovani, che dirigo ormai da anni, perchè ho formato un’orchestra (Orchestra di fiati di Cinquefrondi, ndr), che fin da subito si è classificata ai primi posti in prestigiosi concorsi nazionali ed internazionali”.

Parole piene di affetto e di orgoglio quelle del maestro Nicolosi, che confermano la profonda abnegazione verso il suo lavoro e la profonda vocazione ad aiutare i giovani, nella costruzione del loro futuro e nel perseguimento dei propri sogni.