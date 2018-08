“Discussione, contenuti e idee, ma soprattutto persone con cui potersi confrontare e costruire una prospettiva, grazie al lavoro svolto a Reggio Calabria stiamo finalmente ritrovando gli stimoli per fare politica in modo partecipato”. E’ quanto dichiarano in una nota congiunta diversi amministratori e rappresentanti storici di Forza Italia in Provincia di Reggio Calabria.

“Venerdì abbiamo preso parte – continua la nota – ad una riunione in cui si sono affrontati democraticamente diversi passaggi importanti, dai problemi che affliggono la Città Metropolitana di Reggio Calabria, alle soluzioni già individuate, alle prospettive future in vista delle prossime elezioni. Non possiamo che essere entusiasti non solo dei risultati raggiunti, ma ancor di più del percorso che stiamo portando avanti. In tal senso inoltre, siamo estremamente soddisfatti per essere riusciti ad esprimere, attraverso la proposta della candidatura di Pino D’Ascoli, quella che crediamo possa essere la migliore soluzione per il futuro di Reggio Calabria, intorno alla quale figura potrà riprendere vigore anche tutto il progetto relativo allo sviluppo dell’area metropolitana”. Quello che ci da ancor più fiducia è comunque l’aver ritrovato la voglia di partecipare attivamente alla vita politica dei nostri territori”.

Gli azzurri altresì sottolineano “Non possiamo non evidenziare come, d’altra parte, l’assenza di una Forza Italia realmente strutturata ed efficiente, abbia penalizzato fortemente la nostra attività politica e amministrativa. Siamo, nostro malgrado, prigionieri di una gestione quasi privatistica del Partito che non prevede una programmazione né un coinvolgimento di eletti e militanti. Nonostante quello in corso sia stato un anno politicamente molto attivo che ci ha visti anche protagonisti delle elezioni politiche, siamo stati costretti a rimanere quasi inermi di fronte a decisioni prese a tavolino, che non hanno tenuto conto delle ragioni dei territori, e non siamo neanche stati interessati da un’analisi post elezioni che segnasse quantomeno un punto di partenza o di ripartenza. Non solo, la tendenza a dividere e ad escludere, che ha caratterizzato questi ultimi anni di gestione non ha fatto altro che indebolire la nostra realtà, visto che molti rappresentanti di Forza Italia hanno abbandonato il Partito e continuamente si verificano importanti uscite”.

“E’ chiaro pertanto – concludono gli esponenti di Forza Italia – come sia difficile in queste condizioni continuare a lavorare tenendo le fila di un percorso, ed è anche per questo che ci sentiamo di ringraziare ovviamente Nino Foti, Vincenzo Barca e Nuccio Pizzimenti che con il loro quotidiano impegno, continuano a rappresentare un importante punto di riferimento grazie al quale siamo pronti a ridare nuova linfa all’azione politica sui nostri territori e alla crescita di Forza Italia”.

Luciano Battista – Cosoleto

Domenico Bovalino – Cittanova

Angelo Gargiulo – Mammola

Alex Gioffrè – Rosarno

Domenico Licastro – Delianuova

Domenico Lupis – Grotteria

Francesco Macrì – Locri

Roberto Marando – Ardore

Rocco Mazzaferro – Gioiosa Ionica

Stefano Mazzaferro – Marina di Gioiosa Ionica

Salvatore Morabito – Africo

Franco Pititto – Laureana di Borrello

Giuseppe Spanò – Giffone

Pasquale Spezzano – Campo calabro

Giuseppe Trunfio – Bagaladi

Andrea Ussia – Monasterace

Michelangelo Vitale – Siderno