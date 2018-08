Sulla stampa di mercoledì 29 agosto compare una dichiarazione del sindacalista CGIL Costantino che, nel concionare sulla problematica dell’Aeroporto della città, indica il Presidente Raffa ed i quattro suoi predecessori alla Presidenza della Provincia, come responsabili politici nella gestione della Sogas con sottintesa accusa di avere portato lo scalo all’attuale degrado.

Vorremmo fare osservare al sindacalista che lanciare accuse contro l’universo mondo, senza approfondire, con dati, fatti e azioni, le vicende è, moralmente, biasimevole e, politicamente, scorretto.

Nella Sogas, nello spazio temporale coincidente con la Presidenza della Provincia dell’Avv. Giuseppe Morabito, è stato nominato, nel 2008 un Amministratore Unico e, successivamente, nel gennaio 2010, l’amministrazione della Società è stata normalizzata con la nomina del Consiglio di Amministrazione. Tali organismi hanno operato con una eredità economica, finanziaria e organizzativa lasciata dal vecchio CdA che evidenziava, per l’anno 2006, una perdita di esercizio di Euro 6.018.972,00 e nel 2007 di euro 6.441.475,00.

Nel 2008 il deficit è stato di euro 3.989.545,00, nel 2009 di euro 4.097.740,00 nel 2010, anno di insediamento del nuovo CdA la perdita è stata di 3.541307,00 euro, con una rigorosa gestione delle spese per il personale, spese generali ecc., fatta con la prospettiva programmata di contenere le spese e di incrementare le entrate.

Con le azioni messe in campo dal nuovo AU, prima, e dal CdA, poi:

con lo sviluppo dell’attività volativa con l’attivazione di nuove rotte con le città di Genova, Pisa, Bologna, Torino e Venezia e, in prospettiva, Milano Malpensa, per raggiungere, entro il 2015, il numero di un milione di passeggeri per avvicinare il punto de break-even (equilibrio di bilancio)

con l’attivazione del pontile per l’approdo degli aliscafi ed il contestuale nulla osta per l’utilizzazione della piattaforma galleggiante, realizzata dall’Ente Provincia di Messina, per consentire il check-in a Messina;

con il coinvolgimento nella Società dell’Ente Provincia Regionaledi Messina

con il progetto di acquisizione dell’handling da Alitalia-CAI, da perseguire nonostante le resistenze di Alitalia perché;

con la consegna dei lavori, alla ditta vincitrice dell’appalto per la costruzione della nuova aerostazione;

con una pianificazione quinquennale, in linea con il piano programmatico-gestionale di un business plan redatto da KPMG, primaria società di consulenza;

con un progetto di recupero della clientela della Piana di Gioia Tauro e della zona Jonica attraverso la sinergia con imprese di trasporto su gommato,

la Sogas avrebbe raggiunto l’azzeramento del deficit economico nell’esercizio 2015 con il seguente cronoprogramma economico-finanziario:

anno 2011 perdita di euro 2.354.000,00

anno 2012 perdita di euro 1.595.000,00

anno 2013 perdita di euro 805.000,00

anno 2014 perdita di euro 418.000,00

anno 2015 perdita di euro 150.000,00 (sostanziale equilibrio economico).

Quindi, da una perdita di oltre 6 milioni di euro, lasciata dalla gestione della Sogas fatta fino al 2007, con le azioni programmate dalla gestione del CdA nominato dal Presidente della Provincia, avv. Morabito, si sarebbe passati, in 5 anni al sostanziale pareggio di bilancio.

Poi venne eletta la nuova Amministrazione Provinciale e, a luglio 2011, fu sciolto il CdA nominato dall’avv Morabito e fu nominato il nuovo CdA. Oggi Sogas non esiste più.

Giuseppe Morabito, Presidente della Provincia dal 2006 al 2011