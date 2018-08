“Nei prossimi giorni presenterò una proposta intesa a salvaguardare e rivitalizzare

i borghi montani calabresi con popolazione fino 1.500 abitanti”. È quanto dichiara

il consigliere Bevacqua, il quale così prosegue: c: ritengo, infatti,

si tratti di una direzione lungimirante che, fra l’altro, si inquadra in maniera

congrua nella strategia già avviata dall’esecutivo regionale calabrese per la ristrutturazione

di case e immobili. L’idea-guida è quella di consentire con risorse europee ( a cominciare

dal PSR) la pubblicazione di apposito bando volto alla realizzazione e al miglioramento

delle opere infrastrutturali e di urbanizzazione, nonché alla implementazione di

incentivi alla residenzialità privata e imprenditoriale”. “Si tratterà -prosegue

Bevacqua – anche di una sfida per gli Enti locali, i quali saranno chiamati a mettersi

in rete con i Comuni viciniori per censire i potenziali borghi e frazioni sui quali

intervenire e predisporre i migliori progetti presentabili”. “La garanzia di fruibilità

dei servizi essenziali – conclude Bevacqua – è la condizione preliminare per fermare

lo spopolamento e attirare nuove energie. Non si può pensare, infatti, al reale incremento

dell’imprenditoria agricola, artigianale e turistico-ricettiva senza previamente

rendere concrete le condizioni minime per una residenza stabile sui territori. Borghi

e villaggi sono i cosiddetti “luoghi minimi” che racchiudono il mare inestimabile

della memoria e che, anche in Calabria, devono avere la piena capacità di proporsi

credibilmente per un presente e un futuro possibili”.