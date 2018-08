CORIGLIANO ROSSANO (Cs) – Illuminazione pubblica

di via NAZIONALE, nel territorio di ROSSANO, verrà rifatta una nuova linea

elettrica interrata per rimediare al mancato funzionamento di alcuni organi

illuminanti.*

È quanto ha comunicato la *ENGIE *società che gestiste l’impianto di

illuminazione agli uffici comunali sottolineando sono già stati effettuati

dei controlli e a nulla sono serviti i numerosi interventi di manutenzione.

Sono già in corso i sondaggi per iniziare gli scavi per il completo

rifacimento della linea elettrica.

L’organo commissariale si scusa per eventuali disagi.