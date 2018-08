Nell’interesse della cittadinanza del comune di Corigliano Rossano, il Presidente

dell’associazione socio culturale di promozione sociale, territoriale nonchè di

volontariato, denominata Fidelitas, l’avvocato Giuseppe Vena, ha indicato al Commissario

Prefettizio lo stato dei luoghi in cui versa il nostro bel Paese, in determinate

zone del territorio.

La Via Boscarello ( nella fattispecie , la traversa dopo il presente campo sportivo)

della popolosa Frazione Schiavonea, appare essere invasa da spazzatura, di varia

natura, disseminata lungo la carreggiata stradale.

Parimenti, le contrade Muzzari e Viscigliette, site nello scalo cittadino ex area

Corigliano, appaiono essere divenute discariche in accumulo, a cielo aperto, di immondizia;

riposta lungo i margini della carreggiata.

Anche l’argine del torrente, presente in zona San Mauro, risulta essere ricettacolo

di spazzatura di varia natura.

L’avvocato Giuseppe Vena, a nome degli associati Fidelitas nonchè dei concittadini,

ha chiesto di far intervenire, immediatamente, gli operai per la pulizia ed il corretto

smaltimento dei rifiuti.

Parimenti, l’avvocato Giuseppe Vena ha chiesto all’Ente di interfacciarsi con la

locale Polizia Municipale, affinchè vengano stabilite delle turnazioni di salvaguardia

ambientale e di prevenzione – specie per le contrade del Paese – al fine di operare

sanzioni pecuniarie (ed in alcuni casi, a seconda della natura, anche penali) contro

i trasgressori; che ancora ad oggi, nell’anno 2018, inoltrato ed evoluto su tutti

i fronti, smaltiscono, in spregio alla normativa vigente, la spazzatura.