Boom di email che ci comunicano un rimborso da parte di Enel Energia.

Si tratta, in realtà, di una ben organizzata attività di phishing,

che com’è noto è un tipo di truffa effettuata tramite il web

attraverso la quale un malintenzionato cerca di ingannare la vittima

convincendola a fornire informazioni personali, dati finanziari o

codici di accesso, fingendosi un ente affidabile in una comunicazione

digitale. In questo caso – rileva lo “Sportello dei Diritti

[http://www.sportellodeidiritti.org/]” – nel mirino degli hacker e

truffatori telematici, sono finiti i clienti di Enel Energia – che

ha fatto sapere di essere del tutto estranea a queste comunicazioni –

e tutti coloro che ricevono una mail nella quale veniamo sollecitati a

cliccare un link e compilare un modulo per ottenere un rimborso. Nulla

di più falso e pericoloso. Come sottolinea la Polizia Postale sulla

sua pagina Facebook “Commissariato di PS On Line – Italia

[https://www.facebook.com/commissariatodips/?ref=br_rs]” con un post

[https://www.facebook.com/commissariatodips/photos/a.224725717689117/1035863136575367/?type=3&theater]

con lo di screenshot del tipico messaggino: “Molti utenti stanno

ricevendo una falsa email da parte di ENEL Energia in cui si chiede di

cliccare su un link e compilare il modulo di rimborso. L’Azienda fa

sapere che non ha mai inviato richieste di rimborso di questo tipo. Si

consiglia di NON aprire gli allegati o link e, soprattutto, NON

inserire i propri dati personali.”. È bene non dimenticare –

evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti

[http://www.sportellodeidiritti.org/]” – che le società

dell’energia elettrica e quindi anche Enel Energia, non utilizzano

mai questo tipo di procedura per comunicare un rimborso che avviene

sempre in bolletta e tramite comunicazione cartacea. Nel caso siate

comunque incappati nella frode potrete rivolgersi agli esperti della

nostra associazione tramite i nostri contatti email

info@sportellodeidiritti.org o segnalazioni@sportellodeidiritti.org

per valutare immediatamente tutte le soluzioni del caso per evitare

pregiudizi.