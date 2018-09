di Sigfrido Parrello

PALMI (RC) – Porterà con sè, nell’ultima dimora, la sciarpetta neroverdestretta al collo della sua amata U.S. Palmese 1912. Antonino Cambrea (nella foto) era un tifoso speciale: un simbolo dell’attaccamento ai colori della squadra della nostra città.Se n’è andato per sempre ieri pomeriggio, all’età di 92 anni. Nino Cambreaera amico di tutti. In pensione da anni, lo si poteva incontrare al leggendario “Lopresti” di Palmi ad ogni partita oppure durante gli allenamenti della Palmese. I funerali si celebreranno lunedi, alle ore 16.30, presso la Concattedrale del Duomo diPalmi.Addio Cambrea, cuore neroverde.