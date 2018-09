Continua la campagna acquisti della Expert Ekuba Volley Palmi, che si avvia verso il roster completo con l’ingaggio della schiacciatrice Lara Floridi. Alta 1 metro e 82 centimetri e dotata di grandi doti fisiche, Lara si congiunge al resto del team per completarne il parco offensivo. Tra i suoi punti di forza una elevazione fuori dalla media ed un braccio molto veloce, mix che le consente di essere particolarmente pericolosa in attacco. Oltre a ciò, Lara è un’atleta votata al sacrificio e dedita al lavoro duro. Nel suo passato la serie B2, con due stagioni a Benevento e Santo Stefano di Camastra, dove ha ottenuto buoni risultati personali e di squadra.

«Lara è una ragazza con doti fisiche eccezionali – spiega il Ds Pierangelo Cannatà – siamo sicuri del fatto che potrà fare bene in un girone difficile come quello che andremo affrontare nel prossimo campionato di serie B1». «In queste settimane abbiamo lavorato per consegnare nelle mani di coach Celi una squadra competitiva – ha aggiunto il presidente Francesco Badolati – tutta la società ha dato il massimo per questo inizio di stagione e siamo convinti di poter recitare un ruolo da protagonisti nel prossimo campionato».

«Sono molto contenta di poter giocare con la Expert Ekuba Volley di Palmi – ha spiegato Lara Floridi – tra le offerte che mi sono arrivate, quella di Palmi era certamente la migliore e che più si adattava alle mie esigenze. Sono molto felice perché sarò parte di una squadra ambiziosa, con individualità importanti, con ragazze che hanno giocato sui campi della serie A. Non vedo l’ora cominciare e di prendere confidenza con la nuova realtà. Tra i motivi che mi hanno convinto a fare questa scelta c’è anche il calore della gente del sud, sono sicura che il pubblico ci darà una mano importante nel corso del campionato».