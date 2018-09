La società U.S. Palmese 1912 è lieta di annunciare che si è garantita per la prossima stagione di Serie D le prestazioni agonistiche dell’attaccante, classe ’97, *Davide Bonadio*. Per l’esterno d’attacco si tratta di un ritorno in neroverde dopo la stagione scorsa iniziata a Messina e conclusa a Cittanova.