ECCO LE LETTERE CHE CERTIFICANO IL TUTTO

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

Direzione Generale – Ufficio I

Via Lungomare 259, 88100 CATANZARO – Tel. 0961734411

Alla Città Metropolitana di Reggio Calabria

Settore 6 – Istruzione – Università e Ricerca – Programmazione e Coordinamento Politiche Comunitarie – Politiche Sociali – Politiche Giovanili – V olontariato

REGGIO CALABRIA

protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it antonio.miceli@pec.provincia.rc.it capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it

Alla Regione Calabria

Dipartimento 10, Turismo, Beni Culturali, Cultura, Istruzione Cittadella Regionale – località Germaneto

CATANZARO

dipartimento.tisc@pec.regione.calabria.it avvocato5.rc@pec.regione.calabria.it s.tallarico@regione.calabria.it

E, p.c. All’Avv. Antonio FRENO

avvfreno@pec.it

Al Comune di Oppido Mamertina

sindaco.oppidomamertina@asmepec.it protocollo.oppidomamertina@asmepec.it amministrativo.oppidomamertina@asmepec.it

Oggetto: Esecuzione sentenza N. 477/2018 – Richiesta notizie.

In merito all’esecuzione della Sentenza del TAR per la Calabria – Sezione Staccata di Reggio Calabria n. 177/2018 (che ad ogni buon fine si allega) emessa su ricorso numero di registro generale 110 del 2018 integrato da motivi aggiunti si chiede, agli Enti in indirizzo, di fornire indicazioni in merito a quanto di seguito esposto.

Pec: drcal@postacert.istruzione.it; e-mail: direzione-calabria@istruzione.it C.F.: 97036700793 Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria Sito internet: www.istruzione.calabria.it

Il responsabile del procedimento: Galiano Stefano – tel.: 0961734438 – stefano.galiano.kr@istruzione.it I responsabili dell’istruttoria : Mancuso Attilio – tel.: 0961734427 – attilio.mancuso@istruzione.it

Caracciolo Marcello –tel: 0961734431 – marcello.caracciolo@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

Preliminarmente si precisa che la materia in oggetto è regolata anche dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed in particolare dagli artt. 138 e 139 che attribuiscono alle Regioni alle Province e ai Comuni la funzione di programmazione dell’offerta formativa integrata e dell’organizzazione della rete scolastica mentre, all’Ufficio Scolastico Regionale spetta il solo compito di recepire il Deliberato dalla Giunta Regionale rivestendo una mera legittimazione passiva.

Con la Delibera di Giunta Regionale della Regione Calabria n. 15 del 29.01.2018, che ha recepito la delibera del Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria n. 56/2017, è stato disposto il trasferimento della sede legale dell’IIS “Gemelli Careri” da Oppido Mamertina a Taurianova.

Successivamente lo scrivente USR per la Calabria, con D.D.G. prot. n. AOODRCAL2508 del 31.01.2018, ha provveduto a recepire quanto Deliberato dalla Giunta Regionale.

Con ricorso iscritto al numero generale 110/2018, integrato da motivi aggiunti, il Comune di Oppido Mamertina, in persona del Sindaco pro-tempore, ha impugnato, innanzi al TAR per la Calabria – Sezione Staccata di Reggio Calabria, ha impugnato la delibera del Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria n. 56/2017 nella parte in cui prevede il trasferimento della sede legale dell’IIS “Gemelli Careri” da Oppido Mamertina a Taurianova. Con il ricorso citato, il Comune di Oppido Mamertina, ha chiesto l’annullamento dei seguenti atti:

– della Delibera del Consiglio della Città Metropolitana di Reggio Calabria n. 56/2017;

– della Delibera della Giunta Regionale n. 15 del 29 gennaio 2018;

– del D.D.G. prot. n. AOODRCAL2508 del 31.01.2018

tutti nella parte in cui prevedono il più volte citato trasferimento della sede legale dell’IIS “Gemelli Careri” da Oppido Mamertina a Taurianova.

Sulla questione, con Sentenza n. 477/2018 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria- Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciandosi ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti annullando i provvedimenti impugnati

Per quanto sin qui espresso si chiede quali provvedimenti gli enti in indirizzo intendano adottare considerando che questo Ufficio, in qualità di datore di lavoro, deve entro il 31 agosto p.v. indicare al Dirigente Scolastico la sede di sevizio.

Si rimane in attesa di cortese e sollecito riscontro.

IL DIRIGENTE

Angela Riggio

