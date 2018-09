“La prematura scomparsa dell’amico Felice Valenti, sindaco di Bivongi, è un

fatto che mi addolora profondamente e che, senza dubbio, priva la nostra

terra di un politico capace e di un amministratore sempre attento al bene

comune”. È quanto dichiarato dal Consigliere regionale Francesco D’Agostino

nella serata di ieri.

“Ho condiviso con Valenti una parte della mia esperienza presso il

Consiglio provinciale – ha proseguito D’Agostino – ed ho avuto modo di

apprezzarne lo stile, la competenza e le qualità umane. Una persona umile e

per bene, che ha rappresentato un punto di riferimento per l’intera area

jonica reggina. Alla sua famiglia, e a tutta la comunità bivongese, in

questo momento di dolore, porgo il mio cordoglio più sincero”.

GALIMI

L’immatura ed improvvisa scomparsa di Felice VALENTE, ci lascia attoniti,impietriti

e commossi. Cosi’Michele Galimi,dirigente regionale ed esponente del PD della piana

di Gioia Tauro. Ricorderemo, sottolinea ancora Galimi, la sua passione, l’amore e l’impegno

che ha sempre manifestato per la crescita della sua Bivongi. Abbiamo avuto l’onore

di conoscerlo e di percorrere insieme percorsi, utili a dare risposte concrete ai

bisogni della nostra gente. La sua umiltà e la grande disponibilità che ha sempre

manifestato, gli hanno consentito più volte di guidare la sua cittadina, e di essere

stimato anche nei paesi viciniori. Addio, Felice, che la terra ti sia lieve.

GIOVANNI NUCERA (SEL)

Esprimo il mio profondo cordoglio per l’improvvisa morte del sindaco di Bivongi Felice Valenti.

Oggi la nostra regione si trova a piangere un amministratore lungimirante e dalle qualità umane ineguagliabili. Una persona per bene che ho avuto l’onore di conoscere e con la quale ho condiviso un lungo percorso come consigliere provinciale.

Rivolgo il mio più sincero abbraccio alla famiglia e alla comunità di Bivongi per questa prematura scomparsa che ci addolora e ci riempie di commozione.