La prima visita in Calabria del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, on. Gian Marco Centinaio, sarà un fatto di rilevante importanza sul piano istituzionale. Abbondantemente passato e scaduto l’epoca della parata ciclica e fine a se stessa, è giunto il momento di costruire un rapporto stabile e concreto tra l’istituzione ministeriale e gli attori vivi di un comparto chiave per l’economia calabrese come quello legato all’agricoltura e alle produzioni agroalimentari. La nostra agricoltura merita di più; esige tempi burocratici ridotti, una spesa delle risorse comunitarie effettiva, una serie di misure che ne incentivino la crescita, anche attraverso la valorizzazione dello spirito di iniziativa di tanti giovani vogliosi di far fruttare sulle terre di Calabria competenze e ingegno. A loro va dato supporto e ascolto, ma soprattutto la garanzia di poter contare su servizi e uffici regionali operativi e non inquieti, per usare un eufemismo.

Di seguito il programma di massima della visita del ministro:

– Ore 10:45 Lamezia Terme (conferenza stampa), Zona Industriale San Pietro Lametino, al Coppi (organizzazione ortofrutticoli ed agrumari incontro con conferenza stampa);

– Ore 13:00 Tropea sala Convegni, ex Pretura, via Francesco Russo;

– Ore 18:10 Diamante.