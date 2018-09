Il negozio ha aperto i battenti il ​​mese scorso nella città

meridionale di Hyderabad. Il sito di 37.000 metri quadrati è il primo

di una serie di 25 che il gruppo svedese spera di aprire nel paese

entro il 2025. Abeed Mohammad ha twittato una foto del bruco nel suo

piatto biryani vegetariano (Nella cucina persiana il biryani, biriani,

o beriani è una pietanza a base di riso, preparato assieme a spezie,

carne, pesce, uova o verdure) ordinato Venerdì nel ristorante da

mille posti nel negozio. Le autorità indiane hanno prelevato campioni

sabato prima di informare Ikea e la compagnia sospettata di fornire il

cibo. Il colosso svedese è stato anche multato per 11.500 rupie (140

euro) per l’utilizzo di protezioni in plastica sui piatti e per non

smistare i rifiuti, riporta l’agenzia Press Trust of India. Ikea ha

detto che rispetta le più severe norme sulla sicurezza alimentare e

si è scusato con il cliente per la sua “sfortunata esperienza”.

“Vorremmo assicurargli, e tutti, che stiamo attualmente esaminando il

problema per valutare cosa è successo e intraprendere azioni

correttive immediate”, ha detto Ikea India in una nota. “In Ikea,

abbiamo le linee guida più rigide in materia di sicurezza e qualità

degli alimenti perché siamo profondamente impegnati per la salute e

la sicurezza dei nostri clienti”, ha aggiunto la dichiarazione. Quello

indiano, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei

Diritti [http://www.sportellodeidiritti.org/]”,non è un caso

isolato, episodi di questo genere si verificano di continuo, perché

il fenomeno può solo essere contenuto ma non eliminato del tutto. La

maggior parte degli insetti che si ritrovano nei cibi provengono dalla

fase di coltivazione o di conservazione che di solito vengono

contrastati con agenti fitosanitari. Le verdure impiegate per la

preparazione dei pasti possono essere fresche (in questo caso vengono

mondate nelle cucine dove si preparano i pasti), oppure di quarta

gamma, surgelate o congelate, in questo caso sono preparate e

confezionate da aziende specializzate dove una volte mondate, sono

sottoposte a diversi lavaggi per allontanare residui di terra e

corpi estranei come gli insetti. Per quanto accurate possano essere le

operazioni di cernita e lavaggio, qualcosa può sfuggire e finire nel

piatto. Il personale di cucina prima di cucinare le verdure effettua

controlli di routine, ma anche in questa fase qualcosa può sfuggire,

per cui alla fine è l’utente che può trovare nel piatto un ospite

indesiderato. La casistica dei ritrovamenti mette al primo posto gli

insetti. Gli alimenti più interessati sono le verdure a foglia sia di

quarta gamma sia surgelate, i legumi, la pasta e il riso. Tra le

verdure il primato dei ritrovamenti spetta agli spinaci surgelati, per

la conformazione delle foglie difficili da lavare. I casi di

ritrovamento di insetti non sono frequenti, ma la notizia viene sempre

ripresa con un certo rilievo dagli organi d’informazione e dai

social network. Queste notizie vengono date sempre in modo

sensazionale, senza dare la giusta informazione, come ad esempio il

fatto che ingerire un insetto, anche se sgradevole, non costituisce

pericolo per la salute umana. Va altresì detto che nella maggior

parte dei casi, i prodotti biologici sono quelli più “a rischio

insetto”perché nella coltivazione non si usano pesticidi.