Leggendo la nota diramata dal Sindaco di Rosarno Avv. G. Idà, nella quale in maniera ironica in risposta all’attacco politico del Capogruppo FDI in consiglio comunale, l’Arch. Mimmo Scriva, lo dipinge “ironicamente e offensivamente” come un dormiente in perenne torpore, che si avventura in accuse grossolane e infondate nel momento in cui si sveglia.

Questo Coordinamento, oltre ad esprimere pieno e incondizionatosostegno e vicinanza all’Amico Mimmo Scriva che da anni e in modo ferreo, solleva molteplici critiche costruttive e pungola nella qualità di oppositore, le numerose ed eloquenti defezioni amministrative dell’attuale amministrazione comunale.

Con la presente suggeriamo il Sindaco G. Idà di “evitare “minacce a mezzo stampa” di probabilidenunce/querele,poiché sembrerebbe un anacronisticotentativo di ..tappare la bocca a chi osa dissentire dal Suo operato.

La invitiamo invece, se ritiene di essere nel giusto e di non temere contraddittori, di indire un assemblea pubblica per un confronto dialettico, sul resoconto della Sua attività amministrativa.

Saremo ben lieti di ascoltare la relazione reale del suo operato, e nel contempo si darà finalmente dopo anni di (amministrazione Federiciana…F.F.F) l’opportunità a cittadini, associazioni e forze politiche di dire la propria opinione a riguardo.

Fratelli d’Italia rimanendo vicino al proprio rappresentante in consiglio comunale, fa sapere in maniera chiara che è pronta ad affrontare tranquillamente qualsiasi iniziativa che il Sindaco Idàintende intraprendere in futuro, in qualsiasi sede.

Aurelio Timpani, Coordinatore FDI Piana di Rosarno_Gioia T.