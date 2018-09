Fabrizia (VV) – Nel corso della mattinata odierna, i militari della Stazione di Fabrizia unitamente a personale del Nucleo Operativo di Serra San Bruno e del’8° Elinucleo di Vibo Valentia, rinvenivano nella Contrada “Cellia”, località “San Giovannino”, una piantagione di 420 piante di canapa indica, su 3 terrazzamenti.

Le piante, di altezza variabile 200-300 cm., erano ben occultate nella fitta vegetazione e in una zona molto impervia e quindi di difficile raggiungimento.

Le piante, particolarmente rigogliose e pronte per essere raccolte, avrebbero potuto fruttare sul mercato illegale circa 90 mila euro.

Tutte le piante, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Vibo Valentia, sono state distrutte previo un campionamento.

Anche tale operazione si inserisce in un più ampio contesto di controllo del territorio finalizzato alla repressione di questa tipologia di reato anche in un territorio particolarmente impervio quale quello montano delle Serre Vibonesi.

Un ulteriore duro colpo pertanto che l’Arma dei Carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno infligge alla locale criminalità.