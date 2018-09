Settembre ai Parchi, l’Amministrazione provinciale di Catanzaro risponde all’ex sindaco di Lamezia Terme

CATANZARO – Nota dell’Amministrazione provinciale di

Catanzaro in risposta all’ex sindaco di Lamezia Terme, Paolo Mascaro:

All’ex sindaco di Lamezia Terme, Paolo Mascaro, che interviene

lamentando scarsa considerazione della Provincia di Catanzaro per

l’organizzazione delle manifestazioni settembrine nella città della

Piana, sfuggono almeno un paio di particolari. Prima di tutto “Settembre

al Parco” è un evento storicizzato che viene finanziato dalla Regione

Calabria partecipando ad un bando: per poter partecipare, quindi, le

manifestazioni culturali devono essere realizzati nello stesso posto e

con le stesse caratteristiche per almeno tre anni. “Settembre al Parco”

si svolge nel Capoluogo di Regione dal 2006 e grazie a questa continuità

può concorrere ai finanziamenti regionali. Del resto, senza tale

opportunità la Provincia di Catanzaro non avrebbe né la competenza né,

soprattutto, la capacità economica di sopportare i costi di un evento di

tale livello. In secondo luogo, all’ex sindaco di Lamezia sfugge che

occuparsi dello sviluppo culturale e sociale del territorio non

significa ‘stazionarvi’ fisicamente. L’Amministrazione provinciale di

Catanzaro, ad esempio, ha dimostrato grande attenzione alle

problematiche dell’edilizia scolastica del Lametino, esercitando con

determinazione le prerogative programmatiche in una delle quattro

competenze che la legge Delrio attribuisce all’Ente intermedio.

L’attenzione alla storia, alle tradizioni, alla cultura e alla crescita

culturale si manifesta con la capacità di saper raccontare un

territorio: anche quest’anno in “Settembre al Parco” troveranno spazio

anche le eccellenze lametine, l’ex sindaco è invitato a partecipare.