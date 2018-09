di Giuseppe Campisi

Cinquefrondi (RC) – Un’opera attesa quella della sistemazione dell’alveo del vallone Fusalano e strada adiacente e resa possibile dal bando predisposto dall’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte nel 2016, a seguito degli eventi atmosferici avversi manifestatisi nel novembre dell’anno precedentee relativo alla concessione di contributi straordinari. Con un apposito piano tecnico d’intervento infatti il Comune di Cinquefrondi, rientrando nell’area di competenza del Parco,è riuscito ad ottenere un finanziamento di 15 mila euro per un intervento di rispristino straordinario della zona interessata che vede la luce a distanza di 2 anni dall’adempimento burocratico e che sarà portato a termine da una ditta specializzata della provincia di Cosenza. Di intervento atteso e necessarioha parlato il sindaco Michele Conia commentando a mezzo social l’avvio del cantiere in mattinata: «Come avevo annunciato inizia il “grande cantiere Cinquefrondi”. Trattasi di un’opera di messa in sicurezza attesa da decenni dagli abitanti del posto, ma anche da quelli che abitano nel centro della cittadina e che subiscono gli allagamenti ogni volta che ci sono forti piogge. Un’altra importante opera di prevenzione e tutela, amministrare significa anche prevenire danni e disastri».I lavori dovrebbero essere eseguiti, secondo convenzione, nel giro di un mese circa.