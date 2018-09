AIFA, l’Agenzia italiana del farmaco, ha segnalato il ritiro dei lotti

n°825103 scad. 30/09/2020, n. 829102 scad. 30/09/2020, AIC n.

040422545/M e ” 150 mg 30 compresse a rilascio prolungato” lotti n.

672104 scad. 31/10/2020, n. 673101 scad. 31/10/2020, AIC n.

040422661/M dei medicinali “PALEXIA 100 mg 30 compresse a rilascio

prolungato”. Tale ritiro, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello

“Sportello dei Diritti [http://www.sportellodeidiritti.org/]”,

viene attivato a scopo precauzionale, a seguito di ulteriore

comunicazione pervenuta dalla ditta concernente difetto nel

confezionamento primario, ai sensi dell’art. 70 D. L.vo 219/2006.

Palexia è un farmaco a base del principio attivo Tapentadolo

(cloridrato), appartenente alla categoria degli Analgesici oppioidi e

nello specifico Altri oppioidi. E’ commercializzato in Italia

dall’azienda Grunenthal Italia S.r.l. che ha comunicato l’avvio della

procedura di ritiro che il Comando Carabinieri per la Tutela della

Salute è invitato a verificare. In virtù di tale comunicazione.