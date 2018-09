«Per diventare medico ci vogliono 10 anni. Siamo in ritardo perché anche se oggi

si dovesse mettere la parola fine ai test comunque tra dieci anni ci sarebbe ancora

un saldo negativo e una cronica carenza di medici. Forza Italia, da me rappresentata

come capogruppo in Commissione Igiene e Sanità del Senato della Repubblica, chiede

l’abolizione dei test già dall’anno prossimo. Questa è una battaglia che porterò

avanti ogni giorno finché il Ministro Grillo ed il Ministro Bussetti non accoglieranno

la nostra proposta».

Il senatore Marco Siclari, nel giorno in cui migliaia di ragazzi si accingono ad

affrontare il test d’ingresso alla facoltà di medicina e chirurgia, appronta una

battaglia in rappresentanza di tutto il partito di Forza Italia per dare una risposta

concreta a una carenza cronica di personale medico specializzato che, come noto ormai

da tempo e come denunciato da più parti, nei prossimi anni si aggraverà ulteriormente

creando un disavanzo di personale incolmabile.

«Annullare il test d’ingresso per i prossimi tre anni, tenendo in considerazione

i dati che si raccolgono di anno in anno, è l’unica soluzione per arginare l’emorragia

di medici, soprattutto valutando i 45.000 in pensione nei prossimi 5 anni. Allarme

ancora maggiore a 10 anni: al 2028, infatti, saranno andati in pensione 33.392 medici

di base e 47.284 medici ospedalieri, per un totale di 80.676. e se i dati verranno

confermati ad essere ‘rimpiazzati’, al 2028, saranno non più di 11mila medici, mantenendo

un saldo in negativo a quella data di oltre 22mila unità. Questo scenario non è consentibile

ed avendo una proiezione chiara di come andranno le cose dobbiamo assolutamente intervenire

affinchè si formino in tempo utile medici e professionisti pronti ad arginare questa

carenza diventata ormai cronica. I Ministri Grillo e Bussetti se hanno a cuore le

sorti degli italiani e della loro salute accolgano la proposta di Forza Italia di

abolire i test d’ingresso, solo così formeremo nel tempo necessario i medici di domani

e daremo adeguata assistenza sanitaria ai nostri cittadini nel rispetto del diritto

alla salute sancito nell’articolo 32 della Costituzione», ha concluso il senatore

azzurro.

ASP DI REGGIO COMMISSARIATA? PRIMI FRUTTI DEL MIO IMPEGNO SULLA SANITA’

«Aver riacceso e tenuto puntati quotidianamente i riflettori sul disastro della sanità

Calabrese sembra sia utile per fare guardare meglio ai nostri diritti. Dopo l’audizione

in commissione sanità dei responsabili di questa situazione, sono certo se ne vedranno

molti altri».

Il senatore Marco Siclari, dopo aver appreso la decisione del commissario Scura di

commissariare l’Asp reggina prendendone le redini per sei mesi, ha chiarito come

questa mossa sia il preludio di un’azione necessaria volta a smantellare il sistema

fallimentare del commissariamento in Calabria.

«Sarà forse il lavoro che sto portando avanti sulla sanità in Calabria, che inizia

a dare risposte? Ringrazio i colleghi parlamentari di Forza Italia che mi supportano

in questa difficile battaglia a supporto della dignità dei calabresi. L’appuntamento

in Commissione Igiene e Sanità Pubblica del Senato del prossimo 18 settembre dove

verranno uditi, su mia richiesta, Oliverio, Scura, Brancati e Benedetto avrà dato

qualche scossa? Il Ministro Grillo e il Governatore Oliverio intervengano, in ogni

caso, senza ulteriori rinvii per fermare il commissariamento della sanità in Calabria.

Non può essere tutto commissariato. Qui si muore per inadeguata assistenza sanitaria

e lo dimostra, oltre i dati, anche quest’ulteriore decisione sull’ASP di Reggio.

Occorre una programmazione sanitaria regionale elaborata da esperti che non abbia

solo l’obiettivo di tagliare, come accade da 11 anni, ma di migliorare l’assistenza

sanitaria individuando il “bisogno salute” dei calabresi per realizzare investimenti

per una vera sanita calabrese. Ringrazio il Prefetto Michele di Bari che si è adoperato

e continua a impegnarsi per difendere il diritto alla salute in Calabria.», ha concluso

il senatore azzurro.

AEROPORTO CROTONE, SICLARI (FI): QUELLA DI OLIVERIO E DEI SINDACI E’ UNA SCELTA INCOSCIENTE E SPROPOSITATA

«Sono contento che, il giorno dopo la mia azione politica sul territorio, si siano

riuniti il Governatore Oliverio e alcuni sindaci del crotonese per avviare degli

incontri per la questione aeroporto, ma per l’ennesima volta non hanno trovato soluzioni

o proposte ma iniziative che creano gravissimi ulteriori danni».

Il senatore Marco Siclari, furioso per la decisione presa da nove sindaci di Crotone

e dal governatore Oliverio di sottrarre soldi destinati ai cittadini per garantire

il volo per Bergamo fino a dicembre, non accetta l’idea che siano loro a sopperire

alla latitanza della politica regionale e nazionale.

«È incredibile che, ancora oggi, in Calabria la politica continui a fare proclami

rinviando la soluzione reale dei problemi. Sono realmente nauseato dall’assistere

al deserto di idee e proposte concrete per la soluzione dei problemi. Solo silenzio

e approssimazione, incapacità totale di dare risposte e tutto questo sta portando

alla desertificazione della Calabria. Ormai la speranza dei calabresi è andarsene,

per studiare, per lavorare, per fare una famiglia e per curarsi.

Che speranza vogliamo dare a una terra governata da chi pensa a sottrarre soldi dei

cittadini senza alcun motivo? Quello che sta accadendo a Crotone, con il coinvolgimento

di alcuni sindaci non solo è di una gravità inaudita, ma, soprattutto, è inverosimile

il modo in cui si fa propaganda politica sul futuro del nostro territorio. Come si

fa a non comprendere che questo finanziamento indiretto, utile ad alleggerire i costi

di Sacal, è illegittimo, sia nel metodo amministrativo che nella sostanza perché

sono soldi che stanno sottraendo ai cittadini. Il tutto senza risolvere il problema

perché a dicembre, dopo aver sottratto 2 milioni ai cittadini, la situazione si riproporrà.

Vorrei capire qual è lo spirito che ha animato quest’iniziativa e se davvero è stata

fatta un’analisi prima di prendere un impegno e firmare un documento a scapito dei

cittadini. mi domando, inoltre, se questa procedura sia del tutto lecita e consentita.

Perché, qualora fosse lecito, ma ho seri dubbi, questi soldi non vengono, invece,

destinati alle tantissime famiglie che versano in condizioni di reale bisogno o alle

attività commerciali messe in ginocchio dalla crisi economica. È una scelta nauseante

che non dovrebbe creare facili entusiasmi ma far riflettere sulla pochezza di molte

azioni amministrative inadeguate che spendono risorse per milioni di euro sottratte

ai cittadini per un volo che dura 3 mesi. Bisogna dire basta a questo modo vergognoso

di amministrare la Calabria. La cosa più grave è il silenzio assordante del M5S che,

invece di bussare alla porta del loro stesso ministro per chiedere certezze, fa un

incontro insensato con Sacal. Cosa dice il M5S sulla scelta scellerata di questi

sindaci?Perché non viene approvata la continuità territoriale per Crotone e Reggio

Calabria che io stesso chiederò con interrogazione parlamentare al Ministro?

Perché non si portano avanti azioni concrete anziché continuare in questo modus operandi

distruttivo? Se i comuni vogliono tassarsi lo facciano almeno per entrare a far

parte del Cda e poter essere protagonisti e non succubi di un’iniziativa che non

da alcun valore ai cittadini che rappresentna. Basta distrarre fondi, quella di Crotone

è una vergona inammissibile che spero non coinvolga anche il Sindaco della città

Metropolitana», ha concluso il senatore azzurro.