I Vigili del fuoco sono intervenuti stamani nella scuola media statale “Lampasi” in via Tommaso Campanella per una bonifica calabroni e la verifica di infiltrazioni d’acqua. E’ stato riscontrato che una parte della guaina di copertura del tetto era divelta per cui, a causa delle abbondanti piogge, l’acqua è filtrata nel solaio con pericolo di distacco di parti di intonaco. In via cautelativa è stato interdetto l’accesso ad alcune zone dell’istituto poste ai piani superiori della struttura in attesa di urgenti lavori di ripristino e consolidamento. Domani sarà fatta una ulteriore verifica.

I Vigili del Fuoco hanno anche interdetto al traffico veicolare e pedonale il tratto del viale d’uscita del Parco della Biodiversità Mediterranea che da su via Vinicio Cortese. Da una verifica effettuata è stato riscontrato che due alberi d’alto fusto soprastanti il viale, a causa del peso e della spinta esercitata, hanno lesionato il muro di contenimento con pericolo di cedimento.