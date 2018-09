Un volo Emirates è stato messo temporaneamente in quarantena

all’aeroporto Jfk di New York dopo che almeno 10 passeggeri, si sono

sentiti male. Lo riportano i media americani. Il volo 203

dell’aeromodello Airbus A380 partito da Dubai è atterrato a New York

alle 9:18 di mercoledì mattina. I malori sarebbero stati causati da

un’intossicazione alimentare. I passeggeri malati sono stati

sottoposti a esami da parte delle autorità del Centers for Diseases

Control and Prevention. L’allarme, sarebbe scattato in volo, quando

almeno due persone sarebbero state colpite da febbre e decine di altre

avrebbero iniziato a tossire: il pilota preoccupato avrebbe quindi

allertato le autorità. Intossicazione alimentare o influenza?

quindi allertato le autorità. Secondo la Cbs, che parla di

intossicazione alimentare, almeno tre persone sarebbero state

trasportate in ospedale. Presente sul posto anche una unità

dell’antiterrorismo. Il portavoce del sindaco di New York Bill de

Blasio su Twitter, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello

“Sportello dei Diritti [http://www.sportellodeidiritti.org/]”, ha

fatto sapere invece che il velivolo ha fatto una sosta a Mecca prima

di partire per New York e questo potrebbe aver esposto i passeggeri

all’epidemia di influenza in corso alla Mecca. Emirates ha emesso un

comunicato in cui si conferma che alcuni passeggeri si sono sentiti

male in volo. La compagnia parla di «circa 10 passeggeri» che

sarebbero stati presi sotto osservazioni dalle autorità sanitarie

locali. Secondo la società «tutti gli altri passeggeri sbarcheranno

tra breve». Emirates sostiene che «la sicurezza e la cura dei

passeggeri è una priorità». L’Airbus A380 è il più grande aereo

commerciale del mondo. Prodotto dalla Airbus, è un aereo di linea

quadrimotore a doppio ponte, in grado di trasportare 853 persone in

versione charter o 525 nella tipica configurazione a tre classi. Il

primo volo di prova è avvenuto il 27 aprile 2005. Emirates è di gran

lunga il primo operatore del modello, con oltre 100 nella sua flotta.

La capacità di posti sugli aerei varia, ma Emirates ha tre

configurazioni che possono ospitare 489, 517 o 615 passeggeri. I

modelli Emirates che volano a New York generalmente sono dotati dai

489 a 517 posti.