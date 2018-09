I Carabinieri del Comando Compagnia di Vibo Valentia, in concomitanza con il rientro in città dalle ferie estive dei vacanzieri, hanno intensificato i servizi preventivi alla circolazione stradale. Sono state controllate 188 persone e sequestrate diverse auto perché sprovviste di polizza assicurativa.

I Carabinieri della Stazione di Francica hanno proceduto al deferimento di 3 persone di etnia rom per possesso di 3 coltelli e per il trasporto di un grosso carico materiale ferroso – costituente rifiuto speciale – senza che gli stessi fossero in possesso delle previste autorizzazioni amministrative. Il giorno successivo, in tarda serata, gli stessi militari hanno denunciato un cittadino di Arzano di Napoli per il trasporto senza licenza di ben 83 kg di materiale pirotecnico a bordo di un anonimo furgone.

Un equipaggio dell’Aliquota Radiomobile ha segnalato alla Prefettura un cittadino di Arena – nei confronti del quale si è anche proceduto al ritiro della patente finalizzato alla sospensione – poiché sorpreso in possesso di 3 gr. di cocaina e di 4gr di marijuana mentre era alla guida del proprio fuoristrada.

I Carabinieri della Stazione di Pizzo, invece, sono riusciti a bloccare e denunciare 2 donne romene nel loro tentativo di rubare diverse bottiglie di liquore da un esercizio commerciale del paese. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni e si intensificheranno nel fine settimana.