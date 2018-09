Oggi, giovedì 6 settembre 2018, alle ore 18.00, l’Anpi di Reggio Calabria dà appuntamento a tutti coloro che vorranno e potranno partecipare alla commemorazione della strage nazista perpetrata a Rizziconi il 6 settembre 1943 dalle truppe naziste, nel silenzio assordante della nomenclatura fascista, pur non essendo ancora stato pubblicato l’armistizio da parte del governo Badoglio. I cannoni nazisti rovesciarono sull’abitato di Rizziconi micidiali proiettili che causarono 17 morti e oltre 60 feriti. L’Anpi di Reggio Calabria sarà anche quest’anno presente alla commemorazione delle vittime della strage in occasione del 75° anniversario al fianco dell’Amministrazione Comunale, retta dalla Commissione Prefettizia, coordinata dal dottor Aldo Lombardo, e del Lions Club della Piana di Gioia Tauro. L’appuntamento è previsto in piazza Marconi (Piazza Municipio) alle ore 18.00. I partecipanti raggiungeranno quindi la piazza dedicata alle “vittime della strage del 6 settembre 1943”, dove, al termine della Messa a suffragio delle vittime, interverranno il Commissario Prefettizio Aldo Lombardo, il Presidente del Lions Club di Gioia Tauro e il Presidente dell’ANPI di Reggio Calabria, Sandro Vitale.