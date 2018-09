L’amministrazione comunale esprime apprezzamento e gratitudine agli uomini della Polizia di Stato per l’operazione che ha consentito di liberare il capannone “Ulivo” nell’area industriale di San Ferdinando, liberando anche il territorio dagli opachi traffici che vi si svolgevano. Un ringraziamento particolare al Questore Raffaele Grassi e al Primo Dirigente Diego Trotta per aver costruito l’intervento, attenti a evitare ogni situazione di tensione confermando, anche in questa circostanza, l’intelligenza relazionale coniugata al senso di prossimità della Polizia.