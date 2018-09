Officine Buone continua la sua buona azione in ospedale. La delegazione di Catanzaro della onlus ha consegnato un nuovo elettrocardiografo al reparto di Oncologia Pediatrica dell’Ospedale Pugliese di Catanzaro. Un segnale tangibile per migliorare le dotazioni di base del reparto e di conseguenza le cure per i piccoli pazienti, nato dalla partnership tra Officine Buone e Mantella srl che per la stagione 2018-2019 hanno deciso di sviluppare insieme in Calabria i progetti della no profit nata a Catanzaro e con sedi attivate ormai in tutta Italia e a Londra. A consegnare l’elettrocardiografo alla direttrice del reparto Maria Concetta Galati sono stati i volontari di Officine Buone di Catanzaro capitanati da Caterina Vitaliano, responsabile della sezione.

Durante la giornata di consegna, Officine Buone ha inoltre organizzato attività di animazione per i bambini ospiti del reparto. Grande protagonista come sempre la musica. Officine Buone è infatti un modo nuovo di fare e di intendere il volontariato e ha lanciato il format Special Stage, la prima rassegna musicale di alta qualità per giovani musicisti, cantanti e band che valorizzano il proprio talento all’interno di un progetto sociale. Con l’hashtag #donailtuotalento, i giovani si esibiscono su un palco molto speciale, quello dell’ospedale, e attraverso la musica contribuiscono a regalare sorrisi, emozioni ed energia positiva ai pazienti ed alle loro famiglie. La nostra missione di Officine Buone è mettere il talento dei giovani al servizio del sociale. A curare la performance musicale durante la giornata di consegna è stata la giovanissima e talentuosa Flavia Critelli, vincitrice dell’edizione 2017 di Special Stage.