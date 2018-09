Nove studenti del Liceo Scientifico Statale “Pietro Mazzone” di Roccella Jonica hanno beneficiato di recente di un viaggio premio a Malta per l’attività svolta nell’estate dello scorso anno nell’ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro “Apprendisti Ciceroni”. Il progetto è stato svolto dagli alunni in collaborazione con il Comune di Roccella, la Pro Loco [email protected] ed il FAI (Fondo Ambiente Italiano) – delegazione della Locride e della Piana. L’idea di premiare con un viaggio i liceali roccellesi è stata della Consigliera comunale delegata al Turismo Carmen Ingrati che ha apprezzato il modo esemplare e la serietà con cui gli studenti si sono impegnati nell’attività di “Apprendisti Ciceroni”, attraverso un percorso formativo ed esperienziale di cittadinanza attiva che li ha sensibilizzati alla “presa in carico” del patrimonio culturale, storico e artistico.

Gli studenti del “Mazzone” beneficiari del viaggio premio – frequentanti nel periodo del progetto il 4° anno del liceo e oggi tutti diplomati – hanno garantito per i mesi di luglio e agosto del 2017 le visite guidate settimanali al Palazzo feudale dei Principi Carafa e all’attigua ex chiesa Matrice che sorgono sulla rupe dell’antica “Roccella di San Vittore”, accogliendo e accompagnando turisti italiani e stranieri con competenza anche nella lingua inglese.

I ragazzi coinvolti nel progetto hanno sempre dimostrato grande responsabilità rispetto all’impegno preso e disponibilità nel promuovere questo bene del nostro territorio anche dopo l’estate, durante quest’ultimo anno scolastico, accompagnando scolaresche o gruppi di turisti che hanno fatto richiesta di visite guidate. Qualità, queste, che l’Amministrazione Comunale di Roccella con in testa il Sindaco Giuseppe Certomà ha vivamente apprezzato ed ha deciso di premiare con l’esperienza del viaggio a Malta che gli studenti hanno vissuto nei giorni scorsi.