Per lettera il deputato M5s Francesco Sapia ha chiesto al prefetto di Cosenza, Paola

Galeone, «la convocazione in tempi brevi di un tavolo istituzionale sulle pesanti

difficoltà economiche della Provincia di Cosenza», i cui dipendenti, peraltro,

non hanno ancora ricevuto lo stipendio dello scorso agosto. Nella missiva Sapia ha

ricordato una recente, finora inascoltata richiesta di Rsu della Provincia di Cosenza

al suo presidente Franco Iacucci, volta «a meglio comprendere la situazione deficitaria

delle casse dell’ente» e a «capire quali siano state le condizioni che hanno

determinato il ritardato pagamento degli emolumenti dovuti ai dipendenti» e che

cosa gli stessi debbano ancora attendersi per i mesi a venire. Contestualmente il

deputato 5stelle – che ha indirizzato la sua lettera pure al procuratore di Cosenza,

Mario Spagnuolo, e per conoscenza anche ai ministri della Giustizia e dell’Economia,

Alfonso Bonafede e Giovanni Tria – ha chiesto al procuratore di Cosenza «di voler

riaprire o definire le indagini» relative all’inchiesta – avviata su esposto dei

parlamentari M5s Dalila Nesci, Laura Ferrara, Nicola Morra, Paolo Parentela e Federica

Dieni – sul presunto utilizzo privato dell’officina del centro provinciale per

la viabilità invernale ubicato a San Giovanni in Fiore (Cs). L’inchiesta, ha scritto

Sapia, «sarebbe stata archiviata pure a seguito di indagini delegate alla Guardia

di Finanza che, pare riguardanti anche soggetti molto vicini al governatore della

Regione Calabria, on. Gerardo Mario Oliverio, non avrebbero tenuto conto dell’inspiegabile

presenza di numerosi autoveicoli terzi» lì in riparazione, circostanza di cui «esistono

numerose foto pubblicate in rete». Secondo Sapia, ci sono tre questioni fondamentali

in ordine alla Provincia di Cosenza: «lo stato finanziario attuale; le modalità

di gestione negli ultimi anni della presidenza Oliverio e in quelli successivi, pure

caratterizzati dal mancato trasferimento alla Regione Calabria di dipendenti dell’ex

Demanio provinciale, e la necessità di verificare se, riguardo alla vicenda dell’officina

provinciale di San Giovanni in Fiore, le già esigue risorse dell’ente siano state

o vengano in parte utilizzate per illeciti scopi privati, come sembrano indicare

molte, troppe immagini eloquenti diffuse sul web».