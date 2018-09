“Forum riformista”, a Reggio si è riunita la prima assemblea provinciale

REGGIO CALABRIA. Nei giorni scorsi, per la prima volta, si è riunita l’assemblea provinciale

dell’associazione politico-culturale “Forum Riformista”. All’ordine del giorno, oltre all’analisi del

contesto politico e sociale nazionale e regionale, la definizione delle linee di principio e la

strutturazione degli organi provinciali. L’assemblea è anche stata una nuova iniziativa preparatoria,

come quelle svoltesi nelle altre province, a quella regionale che si terrà in ottobre. L’incontro è stato

aperto dalla relazione della professoressa Angela Romeo la quale ha subito affermato la forza e

l’importanza della cultura riformista che ispira e anima il Forum. “Un percorso che viene da lontano

ma che è ben ancorato nel presente. Una cultura politica e sociale che ha radici profonde e che è

pronta ad affrontare le sfide future, mettendo a disposizione tutto il proprio bagaglio culturale e

professionale”. Ha anche annunciato, la professoressa: “Il Forum Riformista sarà attore protagonista

sin dalla prossima tornata elettorale regionale”.

La riunione è proseguita con gli interventi dei presenti, fra i quali quello del consigliere metropolitano e sindaco di Roghudi Pierpaolo Zavettieri e del Presidente di “Mezzogiorno in Movimento” Andrea Cuzzocrea.

All’associazione ha anche ribadito la sua vicinanza culturale e ideale il sindaco di Bruzzano, Franco

Cuzzola, il quale è stato parte attiva durante i lavori assembleari.

Il dibattito si è poi concluso con l’intervento del dott. Marco Caruso il quale ha affermato l’importanza delle differenti visioni generazionali presenti nell’associazione. Indicando questo come un punto di forza del Forum Riformista. Ha continuato poi Caruso ponendo l’accento sull’importanza

dell’affrontare le criticità calabresi direttamente e senza indugio. “L’esito positivo di una soluzione

dipende solo e soltanto dalla professionalità della risposta. Professionalità che spesso, ad oggi e in

molti ambiti, per primo quello istituzionale, in Calabria è mancata.

L’assemblea si è poi conclusa con la formazione delle commissioni tematiche e territoriali che a breve

inizieranno i propri lavori. Nelle prossime settimane il Forum sarà protagonista di due iniziative

tematiche nella Piana di Gioia Tauro e nella Locride.

Con questa assemblea il Forum ha percorso un nuovo tratto del proprio tragitto organizzativo.

L’itinerario si concluderà con la riunione organizzativa regionale di ottobre. A quel punto “i riformisti” saranno nuovamente parte attiva e organizzata in Calabria