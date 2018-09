«Le odierne audizioni sulla crisi Libica, dei Ministri Moaevero e Trenta

sono state molto deludenti». Lo dichiara Maria Tripodi Capogruppo di Forza

Italia in Commissione Difesa alla Camera, che prosegue «oltre ad un elenco

di ovvietà non è stato chiarito nulla, né sul presente e futuro ruolo

dell’Italia nello scacchiere mediterraneo, né sulla sicurezza dei nostri

militari e civili presenti in territorio libico. Abbiamo avuto la riprova

che più che il governo del cambiamento, quello attuale e’ un governo

evanescente anche sui principali temi di politica estera, una cosa che

certamente non giova all’immagine e alla credibilità di un Paese che ha

avuto con il Governo Berlusconi un ruolo di assoluto protagonista»,

conclude l’esponente azzurra.