«Le dichiarazioni del ministro dei Trasporti Danilo Toninelli dimostrano

che il Movimento 5 Stelle sta ottenendo risultati importanti per

l’aeroporto di Reggio Calabria». È quanto dichiara la deputata

pentastellata Federica Dieni in relazione a quanto affermato dal titolare

del dicastero, secondo cui, a breve, Alitalia dovrebbe ripristinare i

collegamenti tra Reggio, Roma e Milano.

«Ci stiamo impegnando senza sosta per lo scalo “Tito Minniti” – aggiunge la

parlamentare – e possiamo dire di essere ormai a un passo dal traguardo.

Dopo tanti anni di promesse non mantenute e di incertezze, finalmente

l’aeroporto di Reggio può guardare al futuro con fiducia grazie all’impegno

di un Movimento che è al governo del Paese solo da pochi mesi».

«Il lavoro che ho portato avanti in questi anni e in queste ultime

settimane, e soprattutto la determinazione e l’impegno del ministro

Toninelli – conclude Dieni –, ci permettono di raggiungere un primo

importante obiettivo per la città di Reggio, la Calabria e l’intero

Mezzogiorno».