Diverse unioni europee rappresentanti i membri dell’equipaggio di

Ryanair si sono incontrati a Roma per valutare l’impatto delle azioni

di sciopero intraprese quest’estate e considerare i prossimi eventi.

Chiedono ancora una volta alle autorità politiche, soprattutto

belghe, di intervenire su questo problema e far rispettare le leggi.

Le organizzazioni, chiedono anche di essere ricevute dalla Commissione

europea giovedì. “Inoltre, non escludiamo azioni, come scioperi, più

sporadici paesi per paese entro la fine del mese”, avverte Didier

Lebbe, segretario permanente dell’unione cristiana. I vari sindacati

europei si erano già incontrati a Lisbona e Madrid in primavera.

Questo alla fine ha portato a una sospensione di due giorni

dell’equipaggio di cabina in Belgio, Italia, Spagna e Portogallo. Due

settimane più tardi uno sciopero dei piloti Ryanair ha colpito

Belgio, Svezia, Irlanda, Germania e Paesi Bassi, colpendo circa 55.000

passeggeri. In questi diversi paesi, i sindacati e le organizzazioni

pilota chiedono l’applicazione delle varie leggi nazionali sul lavoro

e non l’unica legislazione irlandese in questo settore. Per Giovanni

D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti

[http://www.sportellodeidiritti.org/]” una vera e propria

dichiarazione di guerra.