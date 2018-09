Sofferente per amore decide di vendicarsi del gesto dell’ex partner e

gli uccide i pesci dell’acquario. La crudele signora inglese Serena

Reynoldson, ha versato la candeggina nell’acquario dove l’uomo teneva

i suoi pesci. Al suo rientro, l’ex partner, John Fitzpatrick, ha

trovato i suoi pesciolini morti e la vendetta della fidanzata è stata

portata a termine. I due hanno anche quattro figli. Ma la vendetta è

un piatto che va servito freddo, così ha anche minacciato che il suo

serpente domestico sarebbe stato il prossimo a morire. Ha anche

postato il filmato su YouTube permettendo all’uomo di risalire a chi

fosse l’artefice delle malefatte. Nel video, evidenzia Giovanni

D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti

[http://www.sportellodeidiritti.org/]”, si sente la crudele donna

che canta “die, die, die” (“muori, muori, muori”) mentre riempie il

serbatoio di mille volte più della dose fatale del liquido corrosivo.

I livelli di candeggina richiesti per essere letali sarebbero 1

millilitro di candeggina per 50L ed è abbastanza chiaro che qui c’è

più di un litro. “Ci sono sofferenze immediate per i pesci, che hanno

sofferto prima della loro morte. Parlando alla corte della “Oxford

Magistrates”, ha affermato di essere stata affetta da stress e ansia

quando ha ucciso gli animali domestici, amati dai suoi quattro figli.

La Reynoldson è stata diffidata dal tenere i pesci per tutta la vita

e condannata a 18 settimane di reclusione, pena sospesa per 12 mesi e

le è stato anche ordinato di fare 15 giorni di lavoro non retribuito

e di pagare 115 sterline di supplemento per le vittime oltre a 300

per risarcimento danni. Parlando dopo l’audizione, l’ispettore Andy

Eddy della Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals

(RSPCA), un ente di beneficenza che opera in Inghilterra e nel Galles

e che promuove il benessere degli animali. ha dichiarato: “I video

sono stati davvero sconvolgenti”. “Sono rimasto piuttosto inorridito

quando ho visto il filmato e quanto fossi basito per quanto faceva al

pesce e vedendo le sue azioni.” È terribile che abbia usato il pesce

per fare questo al suo ex partner. ” Ora le immagini raccapriccianti

stanno facendo il giro della rete. Una vera e propria esecuzione.