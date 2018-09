Riceviamo e pubblichiamo

Dopo aver girato l’Europa e l’America Latina grazie al mio lavoro di cantante ed artista, oggi a Gioia Tauro, cittadina che mi ha dato i natali, ho riscontrato le disastrose condizioni in cui la nostra città versa, particolarmente in settori fondamentali quali l’ambiente, la sanità ed il lavoro. Analizzare le cause del progressivo declino del più grande centro della provincia di Reggio Calabria, tentando di individuarne le responsabilità dirette ed indirette, rappresenterebbe un’ulteriore perdita di energie che è necessario altresì utilizzare per contribuire alla crescita socio-politica e culturale della nostra città.

Ho deciso quindi di mettere a disposizione le mie competenze e la mia esperienza maturata in Italia ed all’estero, per favorire finalmente quella rinascita che Gioia Tauro aspetta da tempo, e che è sempre stata profetizzata in campagna elettorale dai visionari di turno. Sento fortemente che la cooperazione e la coesione tra noi cittadini di Gioia Tauro sia la base su cui costruire le fondamenta di un progetto comune: la creazione di una rinnovata coscienza civica e socioculturale. L’obiettivo è: rendere il cittadino protagonista attivo al centro della vita politica, della rinascita sociale e civile della nostra amata città.