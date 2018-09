I Carabinieri della Stazione di Sant’Onofrio questa mattina hanno tratto in

arresto un pregiudicato del posto appartenente alla comunità rom.

L’uomo, M.B. cl. ’84, è stato sorpreso con ancora un piede di porco ed una

accetta nelle mani mentre girovagava all’interno di un appartamento

disabitato – i cui proprietari risiedono in altra provincia – alla ricerca

di qualcosa da rubare.

L’equipaggio che ha effettuato l’arresto è stato inviato sul posto dalla

Centrale Operativa del Comando Provinciale Carabinieri di Vibo Valentia che

a sua volta aveva poco prima ricevuto la chiamata da un cittadino

infastidito da forti – quanto anomali – rumori di mazza provenire poco

lontano dal posto da dove stava chiamando.

Alcuni servizi in corso venivano quindi immediatamente dirottati sul posto e

l’operatore di centrale mantenendo il continuo contatto con il cittadino

riusciva a coordinare le varie pattuglie intervenute, in modo da bloccare le

possibili vie di fuga.

Giunti per primi, i Carabinieri della Stazione di Sant’Onofrio hanno

cinturato l’area bloccarlo il ladro mentre al buio tentava di nascondersi

tra i mobili dell’appartamento che aveva già iniziato a setacciare.

Il sopralluogo effettuato dall’equipaggio ha permesso di ricostruire che i

rumori sentiti dalla persona che ha dato l’allarme erano da doversi

ricondurre ai colpi di accetta sferrati alla porta blindata da parte del

pregiudicato.

Anche in questo caso, oltre al celere quanto professionale intervento dei

Carabinieri, si è rivelata preziosa la chiamata effettuata al numero di

emergenza “112” dalla persona che ha informato i Carabinieri del Comando

Provinciale di ciò che di anomalo stava accadendo.

Molto importante il sangue freddo ed il buonsenso del cittadino che, pur ha

preferito chiamare i Carabinieri piuttosto che mettere in fuga il ladro

intervenendo di persona. Le continue informazioni da lui fornite

all’operatore di centrale e da questi veicolate ai militari sul terreno sono

state essenziali per pianificare una trappola al delinquente impegnato

all’interno dello stabile

I Carabinieri invitano a continuare a rivolgersi alle Forze di Polizia ed a

non riagganciare il telefono semmai ci fossero lunghe attese, infatti gli

operatori di centrale potrebbero già essere impegnati in altre chiamate ed

il numero di emergenza è impostato per non risultare mai “occupato”:

agganciando per poi richiamare lo stesso numero, si rischia di perdere la

priorità precedentemente acquisita.