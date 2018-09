CATANZARO – Conto alla rovescia per l’inaugurazione di

“Settembre al Parco – NaturArt 2018”, l’evento storicizzato realizzato

dall’Amministrazione provinciale di Catanzaro, guidata dal presidente

Enzo Bruno, che si avvale sostegno economico della Regione con i fondi

destinati ad interventi per la valorizzazione del sistema dei beni

culturali e per la qualificazione e il rafforzamento dell’attuale

offerta culturale annualità 2018. La rassegna culturale è partita ieri 7

con la quinta edizione della Festa del Volontariato, ma entrerà nel vivo

con l’inaugurazione di martedì 11 settembre alle ore 18 – alla presenza

di autorità e ospiti – e a seguire il dibattito sul tema

dell’immigrazione che vedrà la presenza del sindaco di Riace Domenico

Lucano,al quale – oltre al presidente Bruno – parteciperanno anche il

governatore, Mario Oliverio, oltre che giornalisti di levatura

nazionale, come il condirettore di Famiglia Cristiana, Luciano Regolo, e

il direttore del Corriere della Calabria, Paolo Pollichieni.

Il convegno sul tema “Storie Migranti. Accoglienza e solidarietà: valori

calabresi” con interventi di esperti e testimonianze, si terrà nella

sala conferenze del Museo storico miitare e sarà impreziosita dalla

performance teatrale a cura di Fa.R.M. Fabbrica dei Racconti e della

Memoria, Atlante delle Guerre e dei Conflitti nel mondo & Associazione

46° Parallelo (a cura di Fiamma Negri e Giusi Salis)

La sezione musica, martedì alle 21.30, partirà con l’esibizione

dell’Orchestra di Piazza Vittorio, la più grande orchestra multietnica

d’Europa, composta da 18 musicisti provenienti da 10 paesi che parlano 9

lingue diverse. Con loro Boto Cissokho, musicista senegalese, suona la

kora, strumento tradizionale della cultura mandika dell’Africa

occidentale.