È un’epidemia che secondo gli esperti è uno dei casi più gravi mai

visti in Svizzera. Si tratta di un’infezione causata da batteri

chiamati enterococchi vancomicina-resistenti (VRE) che hanno già

colpito 230 pazienti negli ultimi 8 mesi, resistenti praticamente a

tutti i farmaci una volta efficaci. La gravità al momento non sta

tanto nei sintomi: la maggior parte delle persone non riporta danni.

Ci sono casi di infezione invece tra chi ha un sistema immunitario

indebolito, ad esempio per una cura antitumorale, per loro si è fatto

ricorso ad antibiotici speciali. Fino ad ora nessuno è deceduto, ma

più i batteri si diffondo, maggiore è la probabilità che colpiscano

qualcuno intollerante o allergico agli ultimi antibiotici che fanno

effetto. A preoccupare ora è soprattutto il fatto che “non si sa

come i batteri si diffondano”, ha spiegato il dottor Jonas Marshall,

responsabile per l’igiene all’Inselspital di Berna, dove sono state

adottate varie misure: pazienti in isolamento, più disinfezioni,

migliaia di analisi intestinali. “Non possiamo garantire che

riusciremo a debellarlo, dice Marshall, ma faremo tutto il

possibile”. L’ospedale bernese non ha informato attivamente

l’opinione pubblica dell’arrivo di questo batterio che ha già causato

molti problemi in Australia. L’allarme però è scattato negli

ambienti sanitari. La Confederazione due mesi fa ha creato una

task-force per elaborare una strategia nazionale per la lotta a questi

enterococchi. Solo due mesi fa… si potrebbe pensare. “Ma non siamo

in ritardo”, rassicura Daniel Koch, capo della Divisione malattie

trasmissibili all’ufficio federale della sanità pubblica. “Di certo

il sistema sanitario svizzero non è centralizzato, la competenza è

dei Cantoni. Per questi problemi che oramai sono globali ci vuole

quindi un maggior sforzo di coordinamento”. I batteri VRE ad ogni

modo non sono gli unici a preoccupare. Secondo Swissnoso, il centro

nazionale per la prevenzione delle infezioni negli ospedali, le

multiresistenze agli antibiotici si diffondono sempre di più a

livello globale. Cinque anni fa, infezioni del genere erano quasi

sconosciute. Sempre più ricercatori rilevano come ormai molti dei

batteri presenti nell’acqua, negli animali, nel suolo, nei liquami e

persino nelle madri, siano immuni praticamente a tutti gli

antibiotici. L’uso incontrollato degli antibiotici, il pessimo stato

igienico e il sovraffollamento, uniti alla mancanza di monitoraggio

del problema hanno creato uno ‘tsunami’ di resistenza agli antibiotici

che si sta diffondendo in tutto il mondo. Infatti sono già stati

trovati superbatteri, osserva Giovanni D’Agata presidente dello

“Sportello dei Diritti [http://www.sportellodeidiritti.org/]” con

codice genetico identificato per la prima volta diffusi nel mondo,

dalla Francia e Giappone, all’Oman e gli Usa ed ora anche in Svizzera.

Speriamo che l’Italia resti immune.