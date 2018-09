Come maggioranza consiliare esprimiamo solidarietà personale e politica al Sindaco Falcomatà e ribadiamo una volta di più la piena fiducia nell’operato della amministrazione da lui guidata, nella certezza della cristallina trasparenza della sua azione amministrativa.

Non consentiremo ad alcuno di gettare ombre su un percorso politico amministrativo che, tra milioni di difficoltà, come i debiti ereditati dalle precedenti amministrazioni, sta provando a ricostruire una città che, gettata nello sprofondo, sta lentamente risalendo la china.

Nessun dubbio alcuno sulla onestà del Sindaco Falcomatà, neanche dopo la lettura dell’articolo apparso su un quotidiano nazionale e rilanciato da testate locali, e sulla sua estraneità ad un mondo che, personalmente e familiarmente, è sempre stato tenuto ed è rimasto, anni luce distante e che con forza ha, insieme alla sua maggioranza, sempre rifiutato e lottato.

Per il Sindaco Falcomatà e per l’amministrazione da lui guidata parlano i fatti, quattro anni di scelte e atti contrari alla ‘ndrangheta e ad ogni forma di criminalità e condizionamento.

Ogni rappresentante del popolo dovrebbe essere, come il nostro Sindaco Falcomatà, al servizio di tutti i cittadini, ricevendo le lamentele e segnalazioni, riportandole agli uffici preposti che, a causa dei guasti del passato, sono troppo spesso in affanno nel tentativo di far fronte ai tanti problemi della città, verificandone fino in fondo la positiva risoluzione.

La nostra è una città complessa, molto spesso il suo lato oscuro si cela anche dove la magistratura ancora non è arrivata, ma non per questo dobbiamo temere di amministrare con la passione, la rettitudine e onestà messa al servizio dei cittadini da parte del Sindaco e dell’amministrazione tutta, sempre a testa alta, senza tema di smentita.

Per questo proseguiremo fino alla meta continuando a ricostruire Reggio insieme al nostro Sindaco Giuseppe Falcomatà.

I consiglieri di maggioranza