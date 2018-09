«Apre un problema tutto politico la vicenda, raccontata dalla stampa, del sindaco

di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, sorpreso più volte a scambiare messaggi

con il genero del boss Pasquale Libri, Demetrio Nicolò, cui secondo quanto carpito

dagli investigatori avrebbe potuto prospettare la gestione della “Luna ribelle”,

ristorante del Lido comunale, e poi il bar del Museo». Lo affermano, in una nota,

i parlamentari M5s Francesco Sapia, Bianca Laura Granato e Paolo Parentela, che aggiungono:

«Il sindaco Falcomatà ha spostato la questione sul piano giudiziario, rilevando

di non essere neppure indagato. Non c’entra nulla, perché è in ambito politico

che il primo cittadino di Reggio Calabria deve spiegare quanto ricostruito nelle

investigazioni, senza ricorrere a sbrigative sintesi alla Matteo Renzi». «A Falcomatà

– proseguono i parlamentari 5stelle – rammentiamo che la politica richiede assoluta

trasparenza nei confronti della comunità e che già in un’occasione, cioè prima

che venisse ritirata la certificazione antimafia alla società consortile reggina

“Sant’Agata”, non intese chiarire pubblicamente rispetto alla questione postagli

dalle colleghe Dalila Nesci e Federica Dieni, se cioè per una partecipata della

stessa consortile fossero scomparse le criticità evidenziate nella relazione sullo

scioglimento per contiguità mafiose del Comune di Reggio Calabria». «Falcomatà

– concludono i parlamentari 5stelle – si faccia la sua campagna elettorale insieme

al governatore Oliverio o cambi cavallo come e quando gli pare, purché prima risponda

politicamente rispetto alla vicenda dei presunti contatti con il Nicolò».