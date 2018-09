Il fitto calendario di iniziative del Festival del Peperoncino in corso a Diamante

(CS), vede sempre di più tantissimi visitatori al Villaggio Coldiretti Calabria che

si appassionano ai variegati show coking a cura degli agrichef di Campagna Amica

degustando il piccante a KM zero. La serata ha visto la partecipazione di importanti

presenze istituzionali. La Commissione Agricoltura del Senato guidata dal Presidente

Gianpaolo Vallardi, con la senatrice calabrese Rosa Silvana Abate, nella prima uscita

ufficiale pubblica, in un contesto produttivo e turistico peculiare, ha apprezzato

nel loro giro di orizzonte le eccellenze agricole ed agroalimentari calabresi, dal

peperoncino, al cedro e al vino, riscontrando che la tipicità del territorio si riflette

nella qualità e nel gusto dei prodotti eno-gastronomici. Per il vino calabrese, il

plauso è giunto da due testimonial d’eccezione: dal noto giornalista Bruno Vespa

che produce nella sua tenuta pregiati vini e dal celebre enologo e imprenditore

Riccardo Cotarella presidente

di Assoenologi e consulente anche di Coldiretti. Entrambi sono rimasti estasiati

dalle perle a livello naturalistico e paesaggistico, nonché dalle eccellenze enogastronomiche,

prodotti tipici della tradizione contadina le cui tecniche di coltivazione, allevamento

e lavorazione si tramandano da generazioni, caratteristiche che richiamano, non solo,

gli amanti della buona cucina. Tutti gli illustri e autorevoli ospiti, evidenziando

l’ormai costante crescita del Made in Italy nel mondo, hanno sottolineato come la

Calabria fa bene a puntare il proprio futuro sull’agricoltura e cibo di qualità.

Bruno Vespa ha esortato i calabresi a convincersi di più che non hanno nulla da invidiare

a nessuno bensì, dimostrando apprezzamento per il gustoso piccante e per i vini calabresi,

ha evidenziato gli scenari caratterizzati dalle opportunità di espansione per le

aziende che sanno coglierle. Lo stappo dei vini calabresi e di quelli prodotti da

Bruno Vespa, ha suggellato una amicizia con la Calabria con l’auspicio di continuare

sulla strada indicata ribadendo la gerarchia della qualità.