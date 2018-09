Un attaccante di razza per la Calcio Cittanovese. Un colpo di valore assoluto, capace di scatenare l’entusiasmo dell’intero ambiente giallorosso. Il suo nome è Guido Ezequiel Abayian, classe ’89, proveniente dalla città di Neuquén, in Argentina. Un calciatore dalle comprovate qualità, fortemente voluto dalla società e dall’allenatore Domenico Zito. L’operazione, seguita passo dopo passo dal vicepresidente Francesco De Matteis, ha richiesto giornate intense di lavoro e un contatto diretto e costante tra la Calabria e il Paese di origine dell’atleta. «Siamo pienamente soddisfatti di questo ingaggio – ha affermato il dirigente giallorosso – e siamo certi che l’arrivo di Abayian non farà che aumentare il potenziale complessivo dell’organico a disposizione del nostro mister. Crediamo fortemente nel calciatore e già dai primi allenamenti abbiamo avuto modo di saggiarne lo spessore e la professionalità».

Dati sportivi – Guido Ezequiel Abayian è una prima punta dotata di elevata tecnica individuale e di significativa esperienza. Nel suo curriculum, dopo l’esordio con il Cipolletti, sono numerose le presenze in giro per Argentina e Uruguay tra Primera e Segunda Division. Poi l’approdo in Portogallo e, ancora, il trasferimento all’Etar, in Bulgaria, per disputare la Parva Liga (Serie A).

Avanti con fiducia – Nella mattinata odierna, in un clima di entusiasmo, il giocatore è stato presentato ufficialmente ai tifosi all’interno dell’impianto sportivo “Morreale – Proto”. Soddisfazione è stata espressa dalla Società che, nel dare il benvenuto al calciatore, ha inteso rilanciare la sfida per il prossimo campionato di Serie D. “Siamo felici di aver arricchito l’organico con un ulteriore prezzo pregiato – è stato spiegato – e siamo certi che Abayian saprà contribuire fattivamente al raggiungimento degli obiettivi da noi posti per la stagione appena iniziata. Al ragazzo porgiamo il nostro benvenuto ed un grande in bocca al lupo per questa nuova esperienza calcistica italiana. In generale – è stato inoltre sottolineato – la Società giallorossa è pienamente soddisfatta del lavoro svolto nel corso del mercato estivo. L’allenatore Domenico Zito ha a disposizione un gruppo valido, compatto e fortemente competitivo in tutti i reparti. Con queste premesse, consapevoli degli impegni difficili che ci attendono, possiamo comunque guardare al futuro con fiducia”.