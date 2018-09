Basket, la Viola replica, ottimo test con Costa d’Orlando

Secondo impegno precampionato per la Viola Reggio Calabria che , dopo

l’esordio di Mercoledì scorso a Capo d’Orlando, replica l’amichevole con la

Costa questa volta tra le mura amiche del “Pala Mazzetto”.

Davanti ad una splendida cornice di pubblico, la squadra di Mecacci si

conferma in crescita e, nonostante i pesanti carichi di lavoro si dimostra

già in “condizione partita”. I quattro parziali , anche in questa occasione

riazzerati al termine di ogni periodo, sono tutti ad appannaggio dei

padroni di casa (25-11;22-14 ; 20-14, 22-10) che hanno alternato con

fluidità soluzioni interne ed esterne. Paseano ( 18 ) e Mastroianni (13 )

gli uomini in doppia cifra, ma Mecacci può sorridere soprattutto per i

miglioramenti difensivi dei suoi. Negli ospiti pesante l’assenza di Balic.

Il prossimo impegno della pre season sarà Mercoledì 12 Settembre contro

l’Orlandina al “PalaFantozzi”.

Queste le parole del coach neroarancio al termine del match :”A noi tutti

fa piacere giocare davanti a tante persone in una semplice amichevole,

quest’anno tutti abbiamo il compito di dare credibilità ed entusiasmo ad

una piazza del genere. E’ uno stimolo per rimettersi a lavorare da Lunedì”.

Mecacci non si esalta per il positivo punteggio, ma tiene i piedi ben saldi

per terra: “Come non faceva testo la gara di Mercoledì , non fa testo

quella di oggi.Loro erano privi di Balic, e un pubblico competente come

quello reggino sa che è presto per dare giudizi.

La mia impressione da campo era che il lavoro fisico stia funzionando.

Abbiamo avuto protagonisti differenti, ho fatto alcuni esperimenti. Sono

già curioso di vedere come ci comporteremo contro Capo d’Orlando in

settimana”:

VIOLA REGGIO CALABRIA – COSTA D’ORLANDO : 89 – 49 ( 25-11;22-14 ; 20-14,

22-10 )

Viola Reggio Calabria : Alessandri 13, Grgurovic 3 , Fall 8 , Fallucca 3 ,

Agbogan 8 , Carnovali 7 , Mastroianni 13, Paesano 18, Nobile 7, Vitale 9,

Ciccarello .Coach : Mecacci ; Ass.Coach: Triboli , Motta

Irritec Costa d’Orlando: Marinello 8, Balic , Spasojevic 1, Di Coste 6

,Bolletta 6, Fowler 6, Bartolozzi 14 , De Angelis 8 , Ferrarotto 3 ,

Triassi n.e.

Coach: Condello ; Ass. Vittorio , Sant’Ambrogio

Arbitri: Viglianisi , Mafrci