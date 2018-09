La quarta serata a Diamante (CS) del Peperoncino Festival si contrassegna per i record di visitatori e performance gastronomiche. Si è svolta la finale del Campionato Italiano Mangiatori di Peperoncino che ha avuto come vincitore il sig. Arturo Rencricca di Roma che ha mangiato ben Kg 1,020 di peperoncino fresco in 30 minuti, della varieta’ “Diavolicchio di Diamante” dall’azienda agricola Coop Valle Lao della rete Campagna Amica. In tarda serata si è svolta la rievocazione storica dell’arrivo di Carlo V il cui impero era così vasto che si diceva che su di esso non tramontasse mai il sole. A seguire la preparazione della “Maxi-Frittata a Km Zero più grande d’Italia” con 1700 uova, olio extra vergine d’oliva e peperoncino distribuita al Villaggio Coldiretti sul Lungofiume ai migliaia di spettatori. La serata al Villaggio di Coldiretti Calabria si è chiusa con i fuochi d’artificio che hanno illuminato il lungofiume e tenuto con gli occhi al cielo i migliaia di visitatori per oltre mezz’ora. “Un bilancio più che positivo – commenta Molinaro presidente di Coldiretti Calabria– una dimostrazione ed evento di grande livello che sicuramente contribuisce ad illuminare l’agroalimentare calabrese e il lavoro degli agricoltori e degli agrichef di Campagna Amica protagonisti indiscussi”.